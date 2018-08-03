Нужен скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Есть страница "https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes" нужно сделать так чтобы она работала в iframe или другим способом на стороннем ресурсе 

7 лет назад
guest_1533288568402
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$16
1 день

Заявки фрилансеров

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад