Натянуть готовую верстку сайта по недвижимости на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок293 просмотра

Требуется выполнить натяжку готовой верстки на Wordpress.

Ссылка на верстку: 

Главное - поиск объектов по параметрам. Ссылка: http://test.autoznak154.ru/

требования:

1. Редактируем только контентную часть и каталог

2. Перелинковку ссылок на разделы (где требуется) нужно будет настроить

3. Поля в каталоге, в зависимости от специфики "аренда/продажа" будут отличаться, список будет предоставлен

WordPress
7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров