https://www.google.com/search?tbm=fin&q=aapl&oq=aapl должна быть максимальная копия гугл финанс, но для своих эмитентов Один из эмитентов - свой виртуальный www.holding.bz нужно универсально чтобы разные эмитенты котировались вся ...
Натянуть готовую верстку сайта по недвижимости на WP
Требуется выполнить натяжку готовой верстки на Wordpress.
Ссылка на верстку:
Главное - поиск объектов по параметрам. Ссылка: http://test.autoznak154.ru/
требования:
1. Редактируем только контентную часть и каталог
2. Перелинковку ссылок на разделы (где требуется) нужно будет настроить
3. Поля в каталоге, в зависимости от специфики "аренда/продажа" будут отличаться, список будет предоставлен
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