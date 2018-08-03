Натянуть готовую верстку сайта по недвижимости на WP

Требуется выполнить натяжку готовой верстки на Wordpress.

Ссылка на верстку:

Главное - поиск объектов по параметрам. Ссылка: http://test.autoznak154.ru/

требования:

1. Редактируем только контентную часть и каталог

2. Перелинковку ссылок на разделы (где требуется) нужно будет настроить

3. Поля в каталоге, в зависимости от специфики "аренда/продажа" будут отличаться, список будет предоставлен