Установить на сайте сделанном в вордпресс счетчик яндекс метрики

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Закрыт5 заявок148 просмотров

надо установить на сайте сделанном в вордпресс счетчик яндекс метрики с передачей события: по нажатию кнопки

«Записаться на просмотр» или «Успешной отправки формы с сайта»

 

Код счетчика прилагается

WordPress
7 лет назад
vipflat
Денис 
32 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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