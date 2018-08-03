Почистить Drupal от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок169 просмотров

Нужно почистить сайт на drupal 7.36 от вирусов. Закрыть дыры которые есть. Если нужно - обновить.

Drupal
7 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$15
1 день
Все очень быстро и очень качественно. Человек на связи и отвечает на вопросы. Вообщем очень доволен и рекомендую.
Быстро, четко, своевременно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад