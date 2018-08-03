Найти плагин ленту для instagram для Wordpress

Нужно найти и подключить к Wordpress рабочий плагин ленты из инстаграмм. Делать свой плагин не нужно! Только готовое решение.

Т.е указываем ссылку на любой профиль интсграмм, в плагин выводит фото акаунта на сайте. Примеры

http://starigers.ru/kseniya-sobchak-v-instagram/

https://instagramm.ru/xenia_sobchak/

http://4instagram.ru/xenia_sobchak/

Возможные решение (нужно найти nulled версию без виросов)

https://smashballoon.com/instagram-feed/

https://athemes.com/collections/best-wordpress-instagram-plugins/

https://premium.wpmudev.org/blog/12-instagram-plugins-for-wordpress-worth-installing/

https://accesspressthemes.com/blog/best-instagram-feed-wordpress-plugins/

Вобщем нужно простое решение подобрать плагин который работает.