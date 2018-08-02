Исправить ошибку в странице 404

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Завершен4 заявки175 просмотров

Добрый день. Требуется настроить страницу 404, чтобы она срабатывала по всем адресам сайта, которых не существует (как и положено). Сейчас же 404, открывается только если в конце адреса стоит расширение .php

Например:

aviaskan.ru/kjsdklsmdshdgskl.php - работает (код 404)

aviaskan.ru/kjsdklsmdshdgskl - не работает (код 500)

В .htaccess добавлена строчка ErrorDocument 404 /404.php

Сайт самописный

PHP
7 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$1
1 день
Спасибо за работу – очень доволен результатом. Рекомендую к сотрудничеству! Буду обращаться.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад