Нужно создать 3 страницы. Без дизайна, на пустом белом листе.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки165 просмотров

На страницах нужно сделать поля для анкеты, которые заполняет пользователь.

Затем сохранить заполненные им поля на FTP в виде двух файлов(jpg и txt), и в MYSQL,.

Прошу не оставлять заявку, если не знаете с ходу как сделать следующее:

- Пользователь на одной из страниц загружает через форму на сайт конкурсное фото.

- Необходимо чтобы оно загрузилось на фотохостинг uploads.ru, затем в поле базы MYSQL туда вставлялась ссылка на изображение.

ТЗ настрочил за час, если вдруг что-то в нём пропустил или не уточнил - моя вина, доплачу за дополненное/исправленное.

В ответе обязательно указать в самом начале фразу: "Смогу сделать за ...руб.", иначе не буду читать предложение.

MySQL
7 лет назад
batcohs
Иван 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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