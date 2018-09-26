Совершить правки по ТЗ на самописном сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок234 просмотра

Правки указаны по ссылке https://docs.google.com/document/d/1FCgtN4ngB3AQdbS0JN5e-YH7AUjiREqif8oH4v95FVo/edit

ждем от исполнителя оценки по времени и цене

7 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$60
3 дня
Все хорошо, были определенные заминки в силу специфики проекта, но Максим не пропадал со связи и совестно все делал
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад