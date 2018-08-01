натянуть верстку на интернет магазин (OpenCart) подробнее в тз, ниже прикрепили
Анимация с SVG картинкой. Нужно сделать анимацию в стиле " желе ".
Здравствуйте! Нужно сделать SVG анимацию на сайт (думаю это будет canvas ) . На картинке отображены элементы SVG которые должны постоянно анимировать " Желе ". То есть деформироваться без перерыва с стиле анимации желе. Это три большие фигурки (желтая, синяя, ораньжевая) друг под другом и маленькие четыре по краям (три синих и одна желтая). Тут желе анимирует при наведении, а нам нужно чтобы желе играло без перерыва само по себе. Также есть кружочки с цифырками справа. Они должны по порядку появиться и кружочки вокруг цифырок должны крутиться. Текст " С нами все просто, как " должен тоже быть с анимацией как будто этот текст печатается.
Укажите вашу цену и желательно примеры похожих работ.
Заранее благодарю за внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
создание парсера по сбору информации о котирующихся и готовящихся к выходу на торговлю криптовалютах (coins). Основная задача с помощью API криптобирж собирать данные о всех типах криптовалют доступных для торговли на данной бирже, а также ...Закрыт7 лет назад
- $45
Требуется спарсить товары отсюда onlinedoor.ru/catalog/door_hardware/ и импортировать их на сайт на MODX Revo (с minishop2). Нужно спарсить цены, картинки и таблицы характеристиками.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача: внести изменения в тему Pressville ( goo.gl/32vdpD ), файл темы предоставляется заказчиком; внести изменения в плагин Events ( goo.gl/uyy4F6 ), идет вместе с темой. Описание: Тема Pressville перерабатывается для использования ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $65
Необходим сайт-программа для занесения данных в БД и в картинки. Возможно использование yii Вход на сайт многопользовательский (несколько типов юзеров) Данные необходимо сохранять в картинках посредством exif-tols на ...Закрыт7 лет назад
Нужен вывод на сайт с api livescore-api.com/ Прототип во вложении. дизайн верстку предоставим (дизайн будет другой)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
с сайта нужно вытянуть информацию, на сайте можно зарегиться только компаниям (им открывается доступ к контактам)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача: Написать парсер для парсинга крупногоавтомобильного сайта https://goo.gl/ngjKHw (не весь сайт парсить). Спарсить этим парсером данные. Обучить работе с парсером менядля парсинга обновлений. Описание: Необходимо спарсить раздел https://goo.gl/Gq11uw ...Закрыт7 лет назад
Приветствую, Задача: 1. Скопировать шаблон сайта http://www.buildinamsterdam.com/ 2. Сделать структуру сайта один в один. 1. Главная 2. Категория /case/ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать сайт по типу: https://granitews.ru/Веб-программирование18 заявокЗакрыт7 лет назад