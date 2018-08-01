Анимация с SVG картинкой. Нужно сделать анимацию в стиле " желе ".

Здравствуйте! Нужно сделать SVG анимацию на сайт (думаю это будет canvas ) . На картинке отображены элементы SVG которые должны постоянно анимировать " Желе ". То есть деформироваться без перерыва с стиле анимации желе. Это три большие фигурки (желтая, синяя, ораньжевая) друг под другом и маленькие четыре по краям (три синих и одна желтая). Тут желе анимирует при наведении, а нам нужно чтобы желе играло без перерыва само по себе. Также есть кружочки с цифырками справа. Они должны по порядку появиться и кружочки вокруг цифырок должны крутиться. Текст " С нами все просто, как " должен тоже быть с анимацией как будто этот текст печатается.

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Заранее благодарю за внимание.