Внести изменения в код на самописном движке. (добавить окно спецпредложений, обязательность выбора размера при заказе, окно с предложением добавить в закладки при выходе и проч) Провести анализ кода с точки зрения СЕО ( ...
Вытянуть информацию с сайта
с сайта нужно вытянуть информацию, на сайте можно зарегиться только компаниям (им открывается доступ к контактам)
Заявки фрилансеров
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