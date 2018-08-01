Исправить работоспособность сайта

Есть сайт, в нем админка. Нужно исправить ошибки. Первое это, чтоб корректно отображался сайт без ???? вопросиков в тексте. Второе это чтоб под каждый товар открывалась своя карточка а не одна как сейчас. И третье это фильтры. Категории и под категории есть. Нужно сделать чтоб они работали и отображались. сайт iphone-market.by