Исправить работоспособность сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Есть сайт, в нем админка. Нужно исправить ошибки. Первое это, чтоб корректно отображался сайт без ???? вопросиков в тексте. Второе это чтоб под каждый товар открывалась своя карточка а не одна как сейчас. И третье это фильтры. Категории и под категории есть. Нужно сделать чтоб они работали и отображались. сайт iphone-market.by

7 лет назад
uzda5709
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов(-2)

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