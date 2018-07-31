Исправить ряд ошибок по сайту на 1с битрикс

Есть сайт доска объявлений http://besplatnee.ru, в нём проблема с почтовой рассылкой, сейчас если человек подаёт объявление то ему на e-mail сразу приходит сообщение что объявление размещено, но само объявление уходит на модерации, нужно сделать так чтобы ...