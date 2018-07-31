Исправить ряд ошибок по сайту на 1с битрикс

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Закрыт7 заявок180 просмотров

1) исправить задвоенные // в урл.

2) не поступают электронные письма покупателям о заказе. (через форму купить в один клик - поступают)

3) в разделе акции настроить вывод акционных товаров с соответствующим свойством. (свойство есть)

4)  сделать редиректы для сохранения сео (был переезд сайта)

5) в категориях разделов, убрать описание самих разделов (вылезают за границы) - https://webclim.ru/catalog/elektrokaminy/

6) при оформление заказа сделать возможность изменять кол-во товаров.

7) при повторном заказе через оформление заказа, форма набора телефона съезжает на одну цифру.

7 лет назад
guest_14885818021537
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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