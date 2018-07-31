Сделать софт для импорта данных по API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Сделать софт по импорту расходов из Яндекс Директ ( https://tech.yandex.ru/direct/ ) в Analytics  ( https://developers.google.com/analytics/devguides/config/mgmt/v3/?hl=ru )

- необходимо реализовать возможность добавления аккаунтов Яндекс Директ  

- необходимо реализовать возможность добавления аккаунтов Analytics  

- реализация импорта нескольких потоков (из разных аккаунтов/ в разные)

- импорт в запланированное время 1 раз в сутки

- перезапись данных за предидущие периоды (после корректировок Яндекс Директ скорректировать данные о расходах в Analytics )

Жду предложения со сроком и стоимостью.

7 лет назад
janenamoba7
Евгений 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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