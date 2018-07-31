Для сайта требуется сверстать три макета и поп-апы: 1. В один экран (ссылки на две версии главной - одна по юр. услугам, другая по оценке) 2. Юридические услуги 3. Оценочные услуги ...
Сделать посадочные страницы
Нужно сделать посадочные страницы на сайт – тема метчики, плашки, сверла, фрезы
Пишите сразу примерный бюджет.
Страница нужна под ключ.
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