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Горизонтальная рулетка
Требуется сделать рулетку, с админ-панелью (доступ НЕКОТОРЫМ пользователям, через нее можно добавлять/удалять призы, ставить % выпадения каждого приза каждому пользователю и всем пользователям) и интеграцией в БД! В БД что бы призы записывались в отдельную строку. Система авторизации уже есть. Пример рулетки ниже:
Заявки фрилансеров
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