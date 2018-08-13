Сверстать и натянуть страницы на MODX (КиП)

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Закрыт3 заявки220 просмотров

Для сайта требуется сверстать три макета и поп-апы: 

1. В один экран (ссылки на две версии главной - одна по юр. услугам, другая по оценке)

2. Юридические услуги

3. Оценочные услуги

2 и 3 аналогичны с точки зрения верстки. Верстка адаптивная. Макеты нужно интегрировать в готовый сайт на modx kovalevpartners.ru. Хедер и футер переносим с новым макетов на старый сайт.

От вас цена/срок.

MODX
7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alexey_egorov420
Алексей 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-1)
7 лет назад
$50
3 дня
+
Все ок

Заявки фрилансеров

alexey_egorov420
Алексей 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-1)
7 лет назад