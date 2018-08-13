Сверстать и натянуть страницы на MODX (КиП)

Для сайта требуется сверстать три макета и поп-апы:

1. В один экран (ссылки на две версии главной - одна по юр. услугам, другая по оценке)

2. Юридические услуги

3. Оценочные услуги

2 и 3 аналогичны с точки зрения верстки. Верстка адаптивная. Макеты нужно интегрировать в готовый сайт на modx kovalevpartners.ru. Хедер и футер переносим с новым макетов на старый сайт.

От вас цена/срок.