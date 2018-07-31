Используется node для связи с сервером и React JS Сверху натянут шаблон. Требуется изменение визуального шаблона по макетам дизайнера (доделать текущую тему). Также добавится немного функционала. ТЗ готовы отправить ...
Подключить платежную систему
Необходимо подключить платежную систему https://piastrix.docs.apiary.io/#introduction/pay/pay (движок OpenCart).
Заявки фрилансеров
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