Нужно сделать онлайн просмотрщик pdf + Интеграция в WP

Примеры:

goo.gl/FkDd7m

goo.gl/b1PUo4 особенно удобно!

Из допов:

Оригинальный вид pdf (через распарсивание pdf на jpg на сервере) и в виде Текста, который можно выделять и копировать

Скачивание отдельной страницы

Есть превью листов сверху и кнопки страниц пагинации внизу. Листы и пагинация должна листаться на моб.

Кнопки листания слево-вправо по страницам

Полный список доработок вышлю в ТЗ