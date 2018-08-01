Сделать онлайн просмотрщик pdf

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Закрыт3 заявки185 просмотров

Нужно сделать онлайн просмотрщик pdf + Интеграция в WP

Примеры:

goo.gl/FkDd7m 

goo.gl/b1PUo4  особенно удобно!

Из допов:

Оригинальный вид pdf (через распарсивание pdf на jpg на сервере) и в виде Текста, который можно выделять и копировать

Скачивание отдельной страницы

Есть превью листов сверху и кнопки страниц пагинации внизу. Листы и пагинация должна листаться на моб.

Кнопки листания слево-вправо по страницам

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WordPress
6 лет назад
info0001231
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров