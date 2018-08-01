На основе скрипта "PHP- teaser" (исходные файлы даются) сделать дизайн как по ссылке ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие: нужен человек который знаком с работой тизерных сетей, понятиями трафик,ввыдача, ротация и другими; значениями которые используются ...
Сделать онлайн просмотрщик pdf
Нужно сделать онлайн просмотрщик pdf + Интеграция в WP
Примеры:
goo.gl/b1PUo4 особенно удобно!
Из допов:
Оригинальный вид pdf (через распарсивание pdf на jpg на сервере) и в виде Текста, который можно выделять и копировать
Скачивание отдельной страницы
Есть превью листов сверху и кнопки страниц пагинации внизу. Листы и пагинация должна листаться на моб.
Кнопки листания слево-вправо по страницам
Полный список доработок вышлю в ТЗ
Заявки фрилансеров
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