Доработать функционал сайта

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Завершен1 заявка166 просмотров

Добрый день. Требуется доработать функционал сайта. Создать возможность Юзерам приобретать абонементы. Сайт написан на коленках используя php. 

Раздел "Абонементы": 

1.добавить раздел и пользователю, и админу. 

Карточка подачи абонемента (пользователь): 

1.загрузка файла (оплата абонемента-квитанция),

2. тип абонемента (авторский, педагогический, абонемент учреждения),

3. владелец абонемента (текстово поле ввода). 

Карточка абонемента (админ): 

1. просмотр файла оплаты,

2. редактирование полей Тип и Владелец,

3. выбор срока действия абонемента (поля с начальной и конечной датой),

4. статус абонемента (Новый, Действующий, Завершенный), статус с Нового на Действующий меняется вручную при проверке оплаты, с Действующего на Завершенный - при наступлении конечной даты. Список абонементов (одинаково у пользователя и админа) - номер абонемента по порядку, владелец абонемента (зареганные Юзеры), тип абонемента, дата окончания, статус.

2 Этап

при подаче заявки: http://joxi.ru/52aYl45u4VGEk2  после полей загрузки файлов у пользователя должен быть выбор абонемента. если у пользователя нет активных абонементов, то выбор невозможен.

http://joxi.ru/KAx9LOnCMz4Zbr при просмотре заявки админом в блоке файлы работы должна быть информация о выбранном абонементе

PHP
7 лет назад
Dargonaks
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$200
5 дней
Все очень понравилось. Всегда на связи, соблюдения всех сроков на этапе работы!
Спасибо за работу

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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