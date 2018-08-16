На основе скрипта "PHP- teaser" (исходные файлы даются) сделать дизайн как по ссылке ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие: нужен человек который знаком с работой тизерных сетей, понятиями трафик,ввыдача, ротация и другими; значениями которые используются ...
Доработать функционал сайта
Добрый день. Требуется доработать функционал сайта. Создать возможность Юзерам приобретать абонементы. Сайт написан на коленках используя php.
Раздел "Абонементы":
1.добавить раздел и пользователю, и админу.
Карточка подачи абонемента (пользователь):
1.загрузка файла (оплата абонемента-квитанция),
2. тип абонемента (авторский, педагогический, абонемент учреждения),
3. владелец абонемента (текстово поле ввода).
Карточка абонемента (админ):
1. просмотр файла оплаты,
2. редактирование полей Тип и Владелец,
3. выбор срока действия абонемента (поля с начальной и конечной датой),
4. статус абонемента (Новый, Действующий, Завершенный), статус с Нового на Действующий меняется вручную при проверке оплаты, с Действующего на Завершенный - при наступлении конечной даты. Список абонементов (одинаково у пользователя и админа) - номер абонемента по порядку, владелец абонемента (зареганные Юзеры), тип абонемента, дата окончания, статус.
2 Этап
при подаче заявки: http://joxi.ru/52aYl45u4VGEk2 после полей загрузки файлов у пользователя должен быть выбор абонемента. если у пользователя нет активных абонементов, то выбор невозможен.
http://joxi.ru/KAx9LOnCMz4Zbr при просмотре заявки админом в блоке файлы работы должна быть информация о выбранном абонементе
Выбранный исполнитель
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