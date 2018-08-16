Добрый день. Требуется доработать функционал сайта. Создать возможность Юзерам приобретать абонементы. Сайт написан на коленках используя php.

Раздел "Абонементы":

1.добавить раздел и пользователю, и админу.

Карточка подачи абонемента (пользователь):

1.загрузка файла (оплата абонемента-квитанция),

2. тип абонемента (авторский, педагогический, абонемент учреждения),

3. владелец абонемента (текстово поле ввода).

Карточка абонемента (админ):

1. просмотр файла оплаты,

2. редактирование полей Тип и Владелец,

3. выбор срока действия абонемента (поля с начальной и конечной датой),

4. статус абонемента (Новый, Действующий, Завершенный), статус с Нового на Действующий меняется вручную при проверке оплаты, с Действующего на Завершенный - при наступлении конечной даты. Список абонементов (одинаково у пользователя и админа) - номер абонемента по порядку, владелец абонемента (зареганные Юзеры), тип абонемента, дата окончания, статус.

2 Этап

при подаче заявки: http://joxi.ru/52aYl45u4VGEk2 после полей загрузки файлов у пользователя должен быть выбор абонемента. если у пользователя нет активных абонементов, то выбор невозможен.

http://joxi.ru/KAx9LOnCMz4Zbr при просмотре заявки админом в блоке файлы работы должна быть информация о выбранном абонементе