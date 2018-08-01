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Блок сравнительной таблицы товаров для интернет-магазина
Нужно пользуясь нашими стилями разработать(как внешне, так и технически) блок Сравнительной таблици. Чтоб он вписывался в общий вид стр товаров.
Этот блок будет находиться на стр товара под описанием.
В этот блок должны попадать все товары того же бренда, что и сам товар, статус которых есть в наличие.
В сравнительной таблице будут находиться более расширенные или уникальные параметры бренда.
Кроме параметров будет еще стоимость товара.
Из таблички должна быть возможность перейти в товар.
https://dopomoga.ua/image/data/omron_table.jpg – пример сравнительной таблицы в обыкновенном виде
https://dopomoga.ua/avtomaticheskii-tonometr-omron-s-veeroobraznoi-manzhetoi-i-adapterom-seti-m2-basic-yaponiya-34369/
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