Блок сравнительной таблицы товаров для интернет-магазина

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Нужно пользуясь нашими стилями разработать(как внешне, так и технически) блок Сравнительной таблици. Чтоб он вписывался в общий вид стр товаров. 

Этот блок будет находиться на стр товара под описанием. 

В этот блок должны попадать все товары того же бренда, что и сам товар, статус которых есть в наличие. 

В сравнительной таблице будут находиться более расширенные или уникальные параметры бренда. 

Кроме параметров будет еще стоимость товара. 

Из таблички должна быть возможность перейти в товар. 

https://dopomoga.ua/image/data/omron_table.jpg – пример сравнительной таблицы в обыкновенном виде 

https://dopomoga.ua/avtomaticheskii-tonometr-omron-s-veeroobraznoi-manzhetoi-i-adapterom-seti-m2-basic-yaponiya-34369/

7 лет назад
volter5770
37 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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