Блок сравнительной таблицы товаров для интернет-магазина

Нужно пользуясь нашими стилями разработать(как внешне, так и технически) блок Сравнительной таблици. Чтоб он вписывался в общий вид стр товаров.

Этот блок будет находиться на стр товара под описанием.

В этот блок должны попадать все товары того же бренда, что и сам товар, статус которых есть в наличие.

В сравнительной таблице будут находиться более расширенные или уникальные параметры бренда.

Кроме параметров будет еще стоимость товара.

Из таблички должна быть возможность перейти в товар.

https://dopomoga.ua/image/data/omron_table.jpg – пример сравнительной таблицы в обыкновенном виде

https://dopomoga.ua/avtomaticheskii-tonometr-omron-s-veeroobraznoi-manzhetoi-i-adapterom-seti-m2-basic-yaponiya-34369/