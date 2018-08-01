Переделать готовый сервис

Всем привет. Нужно на 100% переделать сервис(service.okogram.ru). На текущий момент все реализованона Asp.Net MVC, нужно реализовать на Angular или React используя restful api & socket. Интересует полный цыкл разработки отутверждения дизайна(можете предложить свой дизайн или мы наймем дизайнера) , верстка

+ программирование.

Интересует не разовое исполнение, а последующая доработка исопровождение.

Ждем предложений по срокам и стоимости как за всю работу таки рейты для помесячной оплаты.

Не откажемся от просмотра ваших предыдущих работ.