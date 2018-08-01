натянуть верстку на интернет магазин (OpenCart) подробнее в тз, ниже прикрепили
Доработка темы и плагина WordPress
Задача:
внести изменения в тему Pressville ( goo.gl/32vdpD ), файл темы предоставляется заказчиком;
внести изменения в плагин Events ( goo.gl/uyy4F6 ), идет вместе с темой.
Описание:
Тема Pressville перерабатывается для использования в качестве сайта образовательного учреждения. Плагин Events будет отвечать за расписание обучающих курсов.
Результат работы:
Предоставить заказчику файл темы и плагина в ZIP-архиве со всеми изменениями.
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