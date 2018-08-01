Доработка темы и плагина WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Задача: 

внести изменения в тему Pressville ( goo.gl/32vdpD ), файл темы предоставляется заказчиком; 

внести изменения в плагин Events ( goo.gl/uyy4F6 ), идет вместе с темой. 

Описание: 

Тема Pressville перерабатывается для использования в качестве сайта образовательного учреждения. Плагин Events будет отвечать за расписание обучающих курсов. 

Результат работы: 

Предоставить заказчику файл темы и плагина в ZIP-архиве со всеми изменениями.

WordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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