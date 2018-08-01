Реализовать api. Ставки, оплата.

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Нужен вывод на сайт с api livescore-api.com/ 

Прототип во вложении. 

дизайн верстку предоставим (дизайн будет другой) 

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров