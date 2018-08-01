Создание парсера сбора данных с сайтов криптобирж через API

создание парсера по сбору информации о котирующихся и готовящихся к выходу на торговлю криптовалютах (coins). Основная задача с помощью API криптобирж собирать данные о всех типах криптовалют доступных для торговли на данной бирже, а также тех что готовятся к выходу для начала торговли. Информация об этом так или иначе доступна через API, так как перед началом торгов новую монету подключают к бирже, тестируют блокчейн и кошельки. Парсер в ежедневном режиме собирает информацию о доступных и подключенных монетах к каждой бирже, составляя список доступных монет. После чего сравнивает с предыдущим списком, составленным ранее, например, в предыдущие сутки. В случае появления новых монет, ранее не доступных оповещает об этом на электронную почту.

Список сайтов криптобирж:

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