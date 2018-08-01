Парсер закрытого сайта в Эксель

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Закрыт4 заявки166 просмотров

с сайта www.planespotters.net/air... нужно информация в таблицах эксель. для каждой компании новый файл с листами: 

info 

fleed matrix 

Current_Fleet 

historic fleet 

special colors 

fleet list 

сайт требует авторизацию. нужно сделать за пару дней, бюджет минимальный.

пример во вложении

название файла пишем по формуле: IATI_Isao_Callsighn

7 лет назад
ankabotanka
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров