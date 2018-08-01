SVG анимация

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Закрыт4 заявки136 просмотров

Здравствуйте

Нужно написать крутую svg анимацию. Дизайн в разработке, скоро будет закончен

В кратце - это планета земля, которая крутится и 7 иконок которые ассоциируют собой альтернативную энергетику.  При наведении на них, иконки будут анимироватся и появляется блок с дополнительной информацией

Желателен пример уже сделанных анимаций 

Спасибо

 

7 лет назад
IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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