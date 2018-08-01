Krpano. Оптимизация виртуального тура под мобильные устройства.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день!

Есть готовый виртуальный тур, собранный на krpano. В туре имеются раскрывающиеся картинки с текстом и ссылками. Все хорошо на десктопе. Необходимо сделать размеры вставок адаптивными под размеры экрана для корректного отображения на мобильных устройствах

7 лет назад
seregapr
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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