Здравствуйте! Нужно сделать SVG анимацию на сайт (думаю это будет canvas ) . На картинке отображены элементы SVG которые должны постоянно анимировать " Желе ". То есть деформироваться без перерыва с стиле анимации желе. Это ...
Krpano. Оптимизация виртуального тура под мобильные устройства.
Добрый день!
Есть готовый виртуальный тур, собранный на krpano. В туре имеются раскрывающиеся картинки с текстом и ссылками. Все хорошо на десктопе. Необходимо сделать размеры вставок адаптивными под размеры экрана для корректного отображения на мобильных устройствах
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