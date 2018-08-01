Написание плагина на jquery для tinymce

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Закрыт5 заявок147 просмотров

Требуется написать небольшое расширение для tinymce по аналогии с https://glvrd.ru/

В редактор вводится текст, при помощи серверного api происходит некая магия и слова в тексте подсвечиваются.

По клику раскрывается подробная информация.

Есть более подробное т3 с нашими ноухау, не хочется его здесь полностью публиковать.

Деньги есть, нужен реальный эксперт в js и верстке.

JavaScriptjQuery
7 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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