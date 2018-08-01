Написание плагина на jquery для tinymce

Требуется написать небольшое расширение для tinymce по аналогии с https://glvrd.ru/

В редактор вводится текст, при помощи серверного api происходит некая магия и слова в тексте подсвечиваются.

По клику раскрывается подробная информация.

Есть более подробное т3 с нашими ноухау, не хочется его здесь полностью публиковать.

Деньги есть, нужен реальный эксперт в js и верстке.