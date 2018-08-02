Есть сайт 101_food.it-76.ru/ сейчас стоит на WP, разработчик до конца не смог доделать. Данный лендинг с возможностью сделать заказ (корзиной). Предлагайте оптимальную CMS и пишите срок и стоимость. Цена идет у каждой ...
Настроить передачу заказов из storeland в eautopay
Необходимо настроить передачу заказов из storeland в eautopay
Заявки фрилансеров
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