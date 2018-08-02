Работа со стилем сайта на wp

На сайте vi.taxi есть форма онлайн заказа которая сделана на contactform и на внутренней странице есть поле для онлайн заказа с попап онлайн заказом.

У меня есть фрейм как тут testovaya.html который нужно подключить к сайту и этим полям созранив концепцию дизайна.

Так как фрейм разработанный нами мы можем прописать ссылку на css партнерского сайта для дизайна.