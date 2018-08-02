Работа со стилем сайта на wp

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Закрыт2 заявки158 просмотров

На сайте vi.taxi есть форма онлайн заказа которая сделана на contactform и на внутренней странице есть поле для онлайн заказа с попап онлайн заказом. 

У меня есть фрейм как тут testovaya.html который нужно подключить к сайту и этим полям созранив концепцию дизайна. 

Так как фрейм разработанный нами мы можем прописать ссылку на css партнерского сайта для дизайна. 

CSSWordPress
7 лет назад
wimuw7
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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