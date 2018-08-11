Доработка функционала сайта

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Завершен5 заявок193 просмотра

Необходимо на сайте вордпрес добавить календарь с привязкой к тексту  на подобе как на скриншоте. Сайт планируется на шаблоне https://demo.hashthemes.com/total-plus/main/ Возможно ли будет на этот шаблон поставить такой календарь с изменяющимся текстом в зависимости от даты?

WordPress
7 лет назад
vagao
52 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dinamo67
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$50
5 дней
Профессионализм Валентина чувствуется с первых секунд общения. Работа была готова в намеченный срок в точном соответствии с техническим заданием. В оговоренную стоимость вошли дополнительные мелкие задачи возникавшие по ходу выполнения. Внутренняя интеллигенция и высокий профессиональный уровень создавали повышенную комфортность в работе и уверенность в дальнейшем сотрудничестве. Всем рекомендую.
Ольга зарекомендовала себя, как грамотный и доброжелательный заказчик. Всегда на связи, готова к обсуждению деталей проекта. Мне было приятно и комфортно работать над задачей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dinamo67
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад