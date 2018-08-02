Нужен парсер товаров поставщика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок154 просмотра

Доброго времени!

С разрешения поставщика необходимо выполнить наполнение сайта товарами.

Необходимо проработать парсер, чтобы стянуть данные в наш новый сайт, система управления wordpress.

WordPress
7 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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