Сайт www.woodie-milano.com При добавлении товара в корзину появляется окно с товаром слева, товар не удаляется и кнопка на просмотр корзины работает не правильно(языковые версии). После перезагрузки все работает нормально.
Создание системы онлайн-кабинетов
Необходимо создать систему взаимосвязанных кабинетов по трем видам пользователя: администратор-преподаватель-ученик для студии английского языка.
Все подробности по их работе в описании.
Данная система должна располагаться отдельно от сайта (создание "кнопки" на самом сайте также входит в задание).
Если готовы взяться, есть шаблоны, как должны выглядеть сами "окна".
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
надо установить на сайте сделанном в вордпресс счетчик яндекс метрики с передачей события: по нажатию кнопки «Записаться на просмотр» или «Успешной отправки формы с сайта» Код счетчика прилагаетсяВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем человека, который ранее работал с битрикс и может корректно настроить ecommerсe (расширенный), создать фид динамического ремаркетинга. Ссылка на документы с описанием задач: 1. https://docs.google.com/document/d/1KKWLyZ1GZ0gymEgEFf44Ssm28jx5uFA0kp8prAMj234 2. https://docs.google.com/document/d/1n0YJG8RKJl-aZkiJ0C-l4Jzy5OFkmKsnlK8lX2z5-kw Понимаю, что это не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Добиться высокой оценки в гугл спид тест для десктопа и мобильной версииВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Необходимо по коду товара спарсить цену, наличие и стоимости доставки. Подробности во вложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо на сайте вордпрес добавить календарь с привязкой к тексту на подобе как на скриншоте. Сайт планируется на шаблоне https://demo.hashthemes.com/total-plus/main/ Возможно ли будет на этот шаблон поставить такой календарь с изменяющимся текстом в зависимости от даты?Завершен7 лет назад
Нужно почистить сайт на drupal 7.36 от вирусов. Закрыть дыры которые есть. Если нужно - обновить.Завершен7 лет назад
Необходимо ускорить загрузку страниц до максималььного значений 95+ по PageSpeed для мобильной и десктоп версии Пишите свою цену и скайп для связи в заякеВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать парсер (многоразовое применение) для сбора картинок с сайта по xml файлу для яндекс маркета(на каждую позицию есть ссылка на страницу откуда качать картинку),выгрузка постоянно увеличивается,если в выгрузке картинка уже прописана то парсить не ...Завершен7 лет назад
- $10
Нужно найти и подключить к Wordpress рабочий плагин ленты из инстаграмм. Делать свой плагин не нужно! Только готовое решение. Т.е указываем ссылку на любой профиль интсграмм, в плагин выводит фото акаунта на ...Завершен7 лет назад