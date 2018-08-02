Создание системы онлайн-кабинетов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок163 просмотра

Необходимо создать систему взаимосвязанных кабинетов по трем видам пользователя: администратор-преподаватель-ученик для студии английского языка. 

Все подробности по их работе в описании.

Данная система должна располагаться отдельно от сайта (создание "кнопки" на самом сайте также входит в задание).

Если готовы взяться, есть шаблоны, как должны выглядеть сами "окна".

7 лет назад
guest_15332310362937
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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