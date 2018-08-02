Создание системы онлайн-кабинетов

Необходимо на сайте вордпрес добавить календарь с привязкой к тексту на подобе как на скриншоте. Сайт планируется на шаблоне https://demo.hashthemes.com/total-plus/main/ Возможно ли будет на этот шаблон поставить такой календарь с изменяющимся текстом в зависимости от даты?