Вывод на сайт определенных постов из телеграм

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Здравствуйте!

Есть сайт на WP, необходимо реализовать вывод определенных постов из нескольких закрытых групп в телеграм.

Группы чужие, доступа нет. Есть аккаунт, который состоит во всех группах.

Посты необходимо выводить не все - до определенного кол-ва символов, без фото.

Так же необходимо чтобы на одну страницу посты выводились со всех групп, на вторую только из группы 1, на третью только из группы 2 и тд.

Пишите на сколько сложно реализовать такое чудо и примерную цену за ваши услуги.

WordPress
7 лет назад
frht
36 лет
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Был
7 лет назад

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