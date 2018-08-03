Вывод на сайт определенных постов из телеграм

Здравствуйте!

Есть сайт на WP, необходимо реализовать вывод определенных постов из нескольких закрытых групп в телеграм.

Группы чужие, доступа нет. Есть аккаунт, который состоит во всех группах.

Посты необходимо выводить не все - до определенного кол-ва символов, без фото.

Так же необходимо чтобы на одну страницу посты выводились со всех групп, на вторую только из группы 1, на третью только из группы 2 и тд.

Пишите на сколько сложно реализовать такое чудо и примерную цену за ваши услуги.