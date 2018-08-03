https://www.google.com/search?tbm=fin&q=aapl&oq=aapl должна быть максимальная копия гугл финанс, но для своих эмитентов Один из эмитентов - свой виртуальный www.holding.bz нужно универсально чтобы разные эмитенты котировались вся ...
Исправить заказать звонок
На сайте не работает кнопка "Заказать звонок".
На сколько я понимаю за отправление формы отвечает файл в приложении.
Необходимо объяснить, почему не работает форма и указать в чем проблема и как исправить.
При необходимости предоставлю другие файлы. Доступ к хостингу дать не могу.
Не могу вложить файл, поэтому просто вставляю код:
Создание формы обратной связи
$sendto = "[email protected]"; // почта, на которую будет приходить письмо
$username = $_POST['name']; // сохраняем в переменную данные полученные из поля c именем
$usertel = $_POST['telephone']; // сохраняем в переменную данные полученные из поля c телефонным номером
$usermail = $_POST['email']; // сохраняем в переменную данные полученные из поля c адресом электронной почты
// Формирование заголовка письма
$subject = "Новое сообщение";
$headers = "From: " . strip_tags($usermail) . "\r\n";
$headers .= "Reply-To: ". strip_tags($usermail) . "\r\n";
$headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-Type: text/html;charset=utf-8 \r\n";
// Формирование тела письма
$msg = "";
$msg .= "
Cообщение с сайта\r\n";
$msg .= "
От кого: ".$username."\r\n";
$msg .= "
Почта: ".$usermail."\r\n";
$msg .= "
Телефон: ".$usertel."\r\n";
$msg .= "";
// отправка сообщения
if(@mail($sendto, $subject, $msg, $headers)) {
?>
Ваш заказ звонка принят.
Специалист свяжется с Вами в течении пяти минут.
Спасибо!
} else {
?>
2222
}
?>
С ув. Ростислав
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