Исправить заказать звонок

На сайте не работает кнопка "Заказать звонок".

На сколько я понимаю за отправление формы отвечает файл в приложении.

Необходимо объяснить, почему не работает форма и указать в чем проблема и как исправить.

При необходимости предоставлю другие файлы. Доступ к хостингу дать не могу.

Не могу вложить файл, поэтому просто вставляю код:

Создание формы обратной связи

$sendto = "[email protected]"; // почта, на которую будет приходить письмо

$username = $_POST['name']; // сохраняем в переменную данные полученные из поля c именем

$usertel = $_POST['telephone']; // сохраняем в переменную данные полученные из поля c телефонным номером

$usermail = $_POST['email']; // сохраняем в переменную данные полученные из поля c адресом электронной почты

// Формирование заголовка письма

$subject = "Новое сообщение";

$headers = "From: " . strip_tags($usermail) . "\r

";

$headers .= "Reply-To: ". strip_tags($usermail) . "\r

";

$headers .= "MIME-Version: 1.0\r

";

$headers .= "Content-Type: text/html;charset=utf-8 \r

";

// Формирование тела письма

$msg = "";

$msg .= "

Cообщение с сайта

\r

";

$msg .= "

От кого: ".$username."

\r

";

$msg .= "

Почта: ".$usermail."

\r

";

$msg .= "

Телефон: ".$usertel."

\r

";

$msg .= "";

// отправка сообщения

if(@mail($sendto, $subject, $msg, $headers)) {

?>

Ваш заказ звонка принят.

Специалист свяжется с Вами в течении пяти минут.



Спасибо!

} else {

?>

2222

}

?>

С ув. Ростислав