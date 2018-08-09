Доработка модуля 1С для OpenCart 2.3.0.2

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка93 просмотра

На сайте OpenCart 2.3.0.2 установлен модуль синхронизации с 1С (OpenCart Exchange 1C v8.x). Необходимо внести правки в код модуля, а именно при каждой выгрузке из 1С:

1. Отключать на сайте товары, которых нет в файле выгрузки из 1С.

3. В файл выгрузки заказов с сайта в 1С выгружать в поле комментарий ФИО и телефон заказчика.

Opencart
7 лет назад
DevilBoy
Артём 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена в кратчайшие сроки и на самом высоком уровне. Рекомендую Максима к сотрудничеству!
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад