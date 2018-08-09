Доработка модуля 1С для OpenCart 2.3.0.2

На сайте OpenCart 2.3.0.2 установлен модуль синхронизации с 1С (OpenCart Exchange 1C v8.x). Необходимо внести правки в код модуля, а именно при каждой выгрузке из 1С:

1. Отключать на сайте товары, которых нет в файле выгрузки из 1С.

3. В файл выгрузки заказов с сайта в 1С выгружать в поле комментарий ФИО и телефон заказчика.