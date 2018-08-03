Yii доработки сайта.

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Есть сайт, нужно в нем вносить дополнения и доработки. 

Написан функционал на Yii2 / js 

Пишите ваш опыт с Yii и портфолио, далее с вами свяжусь покажу сайт и перечень работ. 

JavaScriptYii
7 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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