Модифицировать корзину сайта

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CMS сайта   tilda

В ecwid можно создать кастомное приложение 

Нам нужно именно такое приложение, которое изменит первый экран стандартного chekout'a

В админке при этом должна быть возможность задавать товары, которые показываются в блоке «улучшить набор» для каждого отдельного товара, заведенного в ecwid и указывать по ним дополнительный текст, который отображается по кнопке «подробнее».  и т. д. Тз кандидату

Tilda
7 лет назад
degajeh
Денис 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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