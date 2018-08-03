Модифицировать корзину сайта

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В ecwid можно создать кастомное приложение

Нам нужно именно такое приложение, которое изменит первый экран стандартного chekout'a

В админке при этом должна быть возможность задавать товары, которые показываются в блоке «улучшить набор» для каждого отдельного товара, заведенного в ecwid и указывать по ним дополнительный текст, который отображается по кнопке «подробнее». и т. д. Тз кандидату