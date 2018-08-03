Создать уникальный модуль под WP

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Закрыт3 заявки190 просмотров

Здравствуй!

Нужно удалить стандартный модуль оформления заказа и создать шуструю систему с применением ajax, плюс интегрировать стороннюю систему доставок , есть документация API!

Подробнее по скайпу!

AJAXWordPress
7 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров