Небольшие правки на 2 сайтах
Создать уникальный модуль под WP
Здравствуй!
Нужно удалить стандартный модуль оформления заказа и создать шуструю систему с применением ajax, плюс интегрировать стороннюю систему доставок , есть документация API!
Подробнее по скайпу!
Заявки фрилансеров
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