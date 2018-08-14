Фронтенд-разработка на ReactJS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки186 просмотров

Необходим программист (или команда), способный качественно разработать фронтенд-часть веб-сервиса на тему криптовалюты.

Требования:

  • Опыт работы с ReactJS от 2 лет
  • Нахождение в России
  • Возможность уделять работе не меньше 30 часов в неделю
  • Постоянное пребывание онлайн (в рабочее время) и быстрое реагирование
Работы немного (вероятно, даже не на 30 часов), но делать нужно качественно и без лишних промедлений.

При удовлетворительном результате сделки возможно дальнейшее сотрудничество.

В заявке подтвердите, что вы соответствуете всем требованиям, иначе не рассматриваю.

Спасибо!

7 лет назад
stepanzuev
Зуев 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
21 отзыв
7 лет назад
$300
6 дней
Быстро скооперировались и приступили к работе. Менеджер и программист в рабочее время отвечали тут же, все вопросы быстро решались. Результат удовлетворителен. Молодцы.
Приятно было иметь дело. Пришлось произвести небольшие уточнения в ТЗ, также на один день однажды пропал. Однако в конечном счете результат был получен.

Заявки фрилансеров

kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
21 отзыв
7 лет назад