Фронтенд-разработка на ReactJS

Необходим программист (или команда), способный качественно разработать фронтенд-часть веб-сервиса на тему криптовалюты.

Требования:

Опыт работы с ReactJS от 2 лет

Нахождение в России

Возможность уделять работе не меньше 30 часов в неделю

Постоянное пребывание онлайн (в рабочее время) и быстрое реагирование

Работы немного (вероятно, даже не на 30 часов), но делать нужно качественно и без лишних промедлений.

При удовлетворительном результате сделки возможно дальнейшее сотрудничество.

В заявке подтвердите, что вы соответствуете всем требованиям, иначе не рассматриваю.

Спасибо!