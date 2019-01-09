Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс

$950
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок278 просмотров

Задача:

Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс:

1. Развернуть 1С Битрикс и настроить синхронизацию каталога, продукции, характеристик, заказов и их статусов с 1С (совместно с 1С-программистом); 

2. Настроить работу каталога, вывод данных о товарах, погрузку характеристик, 

3. Перенести вёрстку страниц каталогов (каталоги, бренды); 

4. Настройка пользователей, группы и уровни доступа, регистрация; 

5. Перенести вёрстку страницы настроек; 

6. Настроить работу корзины, расчёт доставки, онлайн-оплату, выставление счетов; 

7. Сортировки, фильтры, пагинации, e-mail оповещения, работа поиска, история заказов, отложенные товары, перенести вёрстку всех страниц (в том числе все статичные страницы). 

Все подробности по задаче детально описаны в ТЗ, прежде чем откликаться, ознакомьтесь с ним, будем разговаривать предметно. Работать будете в связке с 1С-программистом.

Факт исполнения работ:

Корректно работающий функционал интернет-магазина согласно Техническому заданию.

Требования к исполнителю (Битрикс-разработчику):

1. Отличное знание платформы 1С-Битрикс: Управление сайтом – Малый бизнес,  

2. Опыт успешной функциональной разработки интернет-магазинов на платформе 1С-Битрикс: Управление сайтом – Малый бизнес; 

3. Опыт успешной и качественной интеграции верстки (умение не испортить работу верстальщика); 

4. Отличное знание PHP, HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery, MySQL, API Google Maps; 

5. Отличное знание кроссбраузерной верстки: Chrome, Yandex, Safari, Opera, Firefox, IE 11, MS Edge; 

6. Успешный опыт синхронизации 1С: Предприятие 8.3 с платформой 1С-Битрикс Управление сайтом – Малый бизнес; 

7. Успешный опыт настройки модулей доставки (в частности DPD); 

8. Успешный опыт настройки эквайринга (в частности Сбербанк); 

9. Успешный опыт настройки онлайн кассы; 

10. Успешный опыт гибкой настройки e-mail оповещений 

11. Умение работать итерационно по чек-листам; 

12. Умение работать с документами Google Docs; 

13. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество; 

14. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана; 

15. Постоянно находиться на связи в режиме Skype и Telegram или WhatsApp во время работы над проектом и отвечать на запросы максимум в течение 60 минут. 

16. Деловой настрой. 

Техническое задание в аттаче.

CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
6 лет назад
alexspbsu
Алексей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

denisyfrolov
Денис 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$950
108 дней
Работы выполнены хорошо. Чувствуется опыт как мастера по Битрикс, так и не плохого программиста. Есть понимание логики построения бизнес процессов. К работе Денис подходит достаточно ответственно, был всегда на связи с 15 и до 00.00. Адекватно реагирует на изменения, дополнительную работу и достаточно точно оценивает свои силы. Сотрудничеством довольны.
Отличный заказчик. Задачи проговаривает четко и подробно, хорошо понимает трудозатраты и всегда вовремя оплачивает работу!

Заявки фрилансеров

denisyfrolov
Денис 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад

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