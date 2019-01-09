Задача:

Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс:

1. Развернуть 1С Битрикс и настроить синхронизацию каталога, продукции, характеристик, заказов и их статусов с 1С (совместно с 1С-программистом);

2. Настроить работу каталога, вывод данных о товарах, погрузку характеристик,

3. Перенести вёрстку страниц каталогов (каталоги, бренды);

4. Настройка пользователей, группы и уровни доступа, регистрация;

5. Перенести вёрстку страницы настроек;

6. Настроить работу корзины, расчёт доставки, онлайн-оплату, выставление счетов;

7. Сортировки, фильтры, пагинации, e-mail оповещения, работа поиска, история заказов, отложенные товары, перенести вёрстку всех страниц (в том числе все статичные страницы).

Все подробности по задаче детально описаны в ТЗ, прежде чем откликаться, ознакомьтесь с ним, будем разговаривать предметно. Работать будете в связке с 1С-программистом.

Факт исполнения работ:

Корректно работающий функционал интернет-магазина согласно Техническому заданию.

Требования к исполнителю (Битрикс-разработчику):

1. Отличное знание платформы 1С-Битрикс: Управление сайтом – Малый бизнес,

2. Опыт успешной функциональной разработки интернет-магазинов на платформе 1С-Битрикс: Управление сайтом – Малый бизнес;

3. Опыт успешной и качественной интеграции верстки (умение не испортить работу верстальщика);

4. Отличное знание PHP, HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery, MySQL, API Google Maps;

5. Отличное знание кроссбраузерной верстки: Chrome, Yandex, Safari, Opera, Firefox, IE 11, MS Edge;

6. Успешный опыт синхронизации 1С: Предприятие 8.3 с платформой 1С-Битрикс Управление сайтом – Малый бизнес;

7. Успешный опыт настройки модулей доставки (в частности DPD);

8. Успешный опыт настройки эквайринга (в частности Сбербанк);

9. Успешный опыт настройки онлайн кассы;

10. Успешный опыт гибкой настройки e-mail оповещений

11. Умение работать итерационно по чек-листам;

12. Умение работать с документами Google Docs;

13. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество;

14. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана;

15. Постоянно находиться на связи в режиме Skype и Telegram или WhatsApp во время работы над проектом и отвечать на запросы максимум в течение 60 минут.

16. Деловой настрой.

Техническое задание в аттаче.