Внести ряд доработок wordpress. Изменить текст и прочее
Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс
Задача:
Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс:
1. Развернуть 1С Битрикс и настроить синхронизацию каталога, продукции, характеристик, заказов и их статусов с 1С (совместно с 1С-программистом);
2. Настроить работу каталога, вывод данных о товарах, погрузку характеристик,
3. Перенести вёрстку страниц каталогов (каталоги, бренды);
4. Настройка пользователей, группы и уровни доступа, регистрация;
5. Перенести вёрстку страницы настроек;
6. Настроить работу корзины, расчёт доставки, онлайн-оплату, выставление счетов;
7. Сортировки, фильтры, пагинации, e-mail оповещения, работа поиска, история заказов, отложенные товары, перенести вёрстку всех страниц (в том числе все статичные страницы).
Все подробности по задаче детально описаны в ТЗ, прежде чем откликаться, ознакомьтесь с ним, будем разговаривать предметно. Работать будете в связке с 1С-программистом.
Факт исполнения работ:
Корректно работающий функционал интернет-магазина согласно Техническому заданию.
Требования к исполнителю (Битрикс-разработчику):
1. Отличное знание платформы 1С-Битрикс: Управление сайтом – Малый бизнес,
2. Опыт успешной функциональной разработки интернет-магазинов на платформе 1С-Битрикс: Управление сайтом – Малый бизнес;
3. Опыт успешной и качественной интеграции верстки (умение не испортить работу верстальщика);
4. Отличное знание PHP, HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery, MySQL, API Google Maps;
5. Отличное знание кроссбраузерной верстки: Chrome, Yandex, Safari, Opera, Firefox, IE 11, MS Edge;
6. Успешный опыт синхронизации 1С: Предприятие 8.3 с платформой 1С-Битрикс Управление сайтом – Малый бизнес;
7. Успешный опыт настройки модулей доставки (в частности DPD);
8. Успешный опыт настройки эквайринга (в частности Сбербанк);
9. Успешный опыт настройки онлайн кассы;
10. Успешный опыт гибкой настройки e-mail оповещений
11. Умение работать итерационно по чек-листам;
12. Умение работать с документами Google Docs;
13. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество;
14. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана;
15. Постоянно находиться на связи в режиме Skype и Telegram или WhatsApp во время работы над проектом и отвечать на запросы максимум в течение 60 минут.
16. Деловой настрой.
Техническое задание в аттаче.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
По неизвестным причинам слетела кодировка на некоторых страницах сайта (возможно после переноса с другого сервера). Сайт http://supershubki.ru/ - при добавлении в корзину и оформлении заказа теперь "иероглифы". Движок самописный. ...Завершен7 лет назад
Необходимо получать данные по одному запросу, и обновлять по крону каждые 60 сек их. Работа вообще не сложная, если есть опыт работы с APIВеб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется таблица базы данных MySQL в формате sql. Нужно ее дозаполнить из Excel - вставить (импортировать) отсутствующие в ней записи для полей translation и comment из соответствующих столбцов файла Excel. Таким образом, нужно ...Завершен7 лет назад
- $1000
Адрес сайта: kzn-urist.ru, система управление Wordpress. База недвижисомсти с физическими объектами на сайте 6-8к объектов, разбитых по категориям и фильтру + услуги и страницы общие. Механика появления объектов на ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $130
Доработка шаблона и функционала Wordpress + Woo - СРОЧНО! Имеется купленный шаблон его требуется доработать: задачи: *покупка видеокурсов под скачивание(при покупке курса) *покупка членства для просмотра курсов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим программист (или команда), способный качественно разработать фронтенд-часть веб-сервиса на тему криптовалюты. Требования: Опыт работы с ReactJS от 2 летНахождение в РоссииВозможность уделять работе не меньше 30 часов в неделюПостоянное пребывание онлайн ...Завершен7 лет назад
Есть пример кода фильтра на angular http://blog.sodhanalibrary.com/2015/12/filter-json-data-with-check-boxes-using.html#.W2Sh2f4zbOQ Можно реализовать так же или по своему, принцип работы такой же. Нужно отфильтровать данные из списка по критериям. Данные будут приходить ...Завершен7 лет назад
- $200
Необходимо реализовать - Накладывание изображений на готовые видео либо картинки, а так же настройка движения этого изображения и регулировки длительности. - Накладывание текста на это же видео, и снова настройка его движения и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Системаонлайн-обучения Приглашаем профессионаловдля интересной разработки! Нужно разработать систему онлайн обучения, которая будет иметь в себе расширенные возможности профиля. Формат онлайн обучения должен быть:текст— видео — проверка тестовая - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад