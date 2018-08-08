Задача: Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс: 1. Развернуть 1С Битрикс и настроить синхронизацию каталога, продукции, характеристик, заказов и их статусов с 1С (совместно с 1С-программистом); 2. Настроить работу каталога, вывод данных ...
Увеличение картинок
Добрый день, нужна небольшая правка по сайту. Суть в том, что во всех новых статьях и во многих старых перестало работать увеличение картинки при нажатии. Это хорошо видно например тут http://investprofit.info/pifs/ - некоторые картинки увеличиваются, некоторые нет. Реализовано с помощью скрипта fancybox. Причину назвать трудно - возможно, виноват СЕО-фрилансер, который после правок перестал выходить на связь. Требуется либо вернуть увеличение всех картинок во всех статьях, либо хотя бы тех, которые меньше области экрана.
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