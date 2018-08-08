Перенести русскоязычную версию сайта на основной домен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок168 просмотров

Небольшой сайт (визитка) на WordPress. 

На сайте есть 3 языковые версии. Сейчас русскоязычная версия сайта находится на /rus , нужно перенести ее на основной домен.

Бюджет 200 грн.

WordPress
7 лет назад
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Отличная коммуникация. С Умедом приятно работать, планирую обращаться и в будущем. Спасибо за работу.
Было очень и очень приятно работать с Дмитрием! Задачу объяснил крайне легко и просто, был всегда на связи, оплатил моментально. Хочу еще добавить что Дмитрий очень понимающий человек, возникла непредвиденная ситуация в то время как я начал выполнять задание, Дмитрий все понял и сказал чтоб я быстро решил все и обратно приступил к выполнению. Очень рекомендую как отзывчивого заказчика!

Заявки фрилансеров

SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад