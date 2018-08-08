Нужно для встраивания в экосистему с имеющейся CRM EasyWork24, как делает Bitrix чтобы люди создавали сайты а отклики шли в CRM сами Бюджет от $3000 и выше ...
Перенести русскоязычную версию сайта на основной домен
Небольшой сайт (визитка) на WordPress.
На сайте есть 3 языковые версии. Сейчас русскоязычная версия сайта находится на /rus , нужно перенести ее на основной домен.
Бюджет 200 грн.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3000Веб-программирование20 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть скрипт NP Instagram (PHP + MySQL, MVC) с реализованной оплатой через Paypal. Нужно разработать модуль оплаты через Free-Kassa. Имеется подробная документация по разработке модулей Module Development + пример sample-module. В перспективе есть ряд задач по модернизации самого ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Парсинг авито, разбер недвижимостьВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно установить ФТП сервер на Centos vps.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сервак на убунту Необходимо запустить программу Подробности в скайпеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо подключить фрикассу к телеграмм боту Исходники бота предоставлю Сколько будет стоить?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть система заказа такси (серверная часть, которая осуществляет биллинг, приемку и распределение заказов, тарификацию, статусы) – система написана на php laravel. Есть ряд задач по устранению текущих багов и доработке системы тарификации (введены новые тарифы) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужна небольшая правка по сайту. Суть в том, что во всех новых статьях и во многих старых перестало работать увеличение картинки при нажатии. Это хорошо видно например тут http://investprofit.info/pifs/ - некоторые картинки увеличиваются, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую. Нужно правки сделать на сайте opencart. Техническое задание на доработку сайта прикрепляю файлом. Жду отклики от фрилансеров с опытом работы. Можете писать сразу в скайпВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется веб-разработчик, Обязательно: опыт работы с CMS S.Builder. Задача: доработка существующего сайта. Просьба указать стоимость часа работы и дать ссылку на реализованные проекты. Спасибо.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад