Перенести русскоязычную версию сайта на основной домен

Было очень и очень приятно работать с Дмитрием! Задачу объяснил крайне легко и просто, был всегда на связи, оплатил моментально. Хочу еще добавить что Дмитрий очень понимающий человек, возникла непредвиденная ситуация в то время как я начал выполнять задание, Дмитрий все понял и сказал чтоб я быстро решил все и обратно приступил к выполнению. Очень рекомендую как отзывчивого заказчика!