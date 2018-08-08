Сделать сайт

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок251 просмотр

Нужна копия простого сайта на одну страницу

7 лет назад
Azatfair
Азат 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kmmakarov
Кирилл 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$8
1 день
Работу выполнил на отлично! Столкнулся с некоторыми трудностями но все преодолел) Дело свое знает, рекомендую.
Хороший заказчик, понятное задание, адекватное общение, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kmmakarov
Кирилл 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад