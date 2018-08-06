Дорабоать сайт на opencart

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Здравствуйте!

Сайт giraffe-mebel.ru/ разработан на CMS Opencart. Необходимо сделать правки по техническому заданию

ТЗ:

https://st-private.fl.ru/users/Yu/Yulya_But/projects/201808/f_0045b672873562f0.pdf?temp_url_sig=6b0a762043e4db4855a186711f85e5d61815d4a4&temp_url_expires=1533536685&inline

Opencart
7 лет назад
Alex_Melnikoff
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров