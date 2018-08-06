Хотелось бы увеличить показатели для сайта vetdoctor.kiev.ua Стремимся к этим показателям - http://joxi.ru/l2Zn1YqSw0pQq2 Был проведен анализ этой страницы в этом гугловском сервисе Хорошие показатели по загрузке у этого сайта и у сайта2 На него показатели и буду ориентироваться. ...
Доработка php скрипта.
Нужно сохранить данные в бд для зарегистрированного пользователя с возможностью их загрузки. Подробнее в расскажу в лс. Если есть опыт, пишите.
Заявки фрилансеров
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