Доработка php скрипта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок168 просмотров

Нужно сохранить данные в бд для зарегистрированного пользователя с возможностью их загрузки.  Подробнее в расскажу в лс. Если есть опыт, пишите.

PHP
7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров