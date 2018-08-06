Нужно с RIP 2-х шаблонов с темплейт монстра и привязать в Вордпрессу

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Нужно с RIP 2-х шаблонов с темплейт монстра и залить на хостинг привязать в Вордпрессу,.

1) https://www.templatemonster.com/ru/demo/64211.html

2) https://www.templatemonster.com/ru/demo/66518.html

HTMLWordPress
7 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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