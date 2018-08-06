Обработка статей с внешнего ресурса на PHP

Необходимо реализовать обработку статей с внешнего источника.

Коротко о реализации:

Имеется ссылка на статью, необходимо сохранить эту статью(вместе с картинками, видео, постами с инстаграма, если они есть в статье) в HTML-файл без всех остальных лишних элементов сайта.

Пример:

﻿Исходная статья - https://drive.google.com/file/d/1bEO9mjFT_FA-Av9GxC8DJ9nZmdMjleHh/view?usp=sharing

﻿Что нужно в результате - https://drive.google.com/file/d/13fpaXBl7xFt62Y4uAfV8nP5F27cEFByq/view?usp=sharing

Подробнее указано в техническом задании.

Техническое задание здесь - https://drive.google.com/file/d/15D54aO_UG07MUvFKU2PhDHW-CJarI9nr/view?usp=sharing

Требования к исполнителю:

﻿Знание PHP 7.1, HTML, Javascript;

Пожалуйста, указывайте Ваши цены за работу.