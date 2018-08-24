Исправить купоны - Opencart

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Завершен2 заявки137 просмотров

Приветствую,

Нужно починить работу модуля купоны.

OPENCART - Version 3.0.2.0

Opencart
7 лет назад
Artvisionkz
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Рекомендую Максима, как профессионала. Мастер дела, исправил очень быстро видно большой опыт в работе с опенкартом. Спасибо!
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад