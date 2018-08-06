Провести анализ нагрузочности сайта (wordpress) через яндекс-танк

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

Необходимо провести анализ нагрузочности сайта через яндекс-танк. Сайт написан на wordpress. Нужно определить какой максимальный объем qps выдерживает сайт, предже, чем сайт начинает таймаутить (т/е/ делать параллельными запросами постоянно увеличивая нагрузку). Результат предоставить в виде скринов.

WordPress
7 лет назад
naivete
Инна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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